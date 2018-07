Bei Thyssenkrupp sorgen Aussagen aus dem Umfeld eines Großaktionärs am Montag für neuen Abgabedruck. Die Papiere fielen im frühen Handel im Dax um 1,33 Prozent - und waren damit das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die Chefin der Krupp-Stiftung Ursula Gather in einem Medieninterview einer möglichen Aufteilung des Konzerns eine Absage erteilt hat.

"Eine Zerschlagung des Unternehmens wird es mit mir nicht geben" sagte Gather dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Das Interview wurde zwar schon am Freitag veröffentlicht, aber nach Börsenschluss, sodass der Markt erst jetzt reagieren konnte. Die Zerschlagungsfantasie ist bei dem Industriekonzern seit Wochen der wichtigste Kurstreiber, weshalb der Markt stets empfindlich auf die Aussagen von Entscheidern im Konzern reagiert./tih/fba

ISIN DE0007500001

AXC0067 2018-07-30/09:53