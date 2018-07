BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen sind einer Umfrage zufolge die großen Gewinner der politischen Turbulenzen der vergangenen Monate. Mittlerweile kann sich jeder dritte Wähler vorstellen, die Partei zu wählen, wie die Meinungsforscher des Forsa-Institits für die Fernsehsender RTL und N-TV herausgefunden haben. Laut Forsa verfügen die Grünen in der Bevölkerung über 10 Prozent Stammwähler, erreichen mit ihren Positionen aber mittlerweile deutlich mehr.

"Das liegt an der Schwäche der übrigen Parteien, aber auch an der zunehmend pragmatischen Politik der Grünen und an ihrem als glaubwürdig empfundenen Personal, wie Cem Özdemir oder Robert Habeck", erklärte Forsa-Chef Manfred Güllner. Die Öko-Partei komme damit mittlerweile auf das Wählerpotenzial der SPD und liege deutlich vor der FDP, die etwas mehr als jeden Fünften anspricht.

Die AfD ist für 16 Prozent der Bevölkerung wählbar und verfügt über 10 Prozent entschlossener Anhänger. Über das größte Wählerpotenzial verfügen in diesem Sommer gleichwohl nach wie vor CDU und CSU mit 41 Prozent.

July 30, 2018 03:24 ET (07:24 GMT)

