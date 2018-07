Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die mittelgroßen und großen Aufträge kehrten endlich zurück, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch sei der Anlagenbauer zwar nicht ganz über den Berg, das Schlimmste dürfte er aber hinter sich haben. Aufträge und Umsatz begännen sich zu erholen. Das Management peile bei der Gewinnmarge zwar nur noch das untere Ende genannten Spanne an, die durchschnittliche Markterwartungen liege aber bereits unter diesem Niveau./mis/la

Datum der Analyse: 30.07.2018

