Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE von 365 auf 360 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei der Aktie könne sich die Neubewertung fortsetzen in Richtung des Durchschnitts im Sektor, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Dynamik bei den Umsätzen könne im zweiten Halbjahr weiter nachlassen, wenn auch auf hohem absoluten Niveau./bek/la

Datum der Analyse: 30.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0073 2018-07-30/10:01