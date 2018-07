Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld der Sommerpause tendierten die als sicher geltenden europäischen Kern-Staatsanleihemärkte etwas schwächer, so die Analysten von Union Investment.Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und dem Euroraum, gute wirtschaftliche Fundamentaldaten sowie am Markt kursierende Spekulationen über eine restriktivere Geldpolitik der japanischen Notenbank (BoJ) seien in der Berichtswoche nicht gerade Faktoren gewesen, die für Staatspapiere gesprochen hätten. Letztlich sei der Euroraum auch den US-Vorgaben gefolgt. ...

