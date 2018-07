Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UmweltBank AG stellt für das erste Halbjahr 2018 eine positive Ertragsentwicklung fest, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem der Vorstand in seinem Prognosebericht noch mit einem merklichen Rückgang des Jahresergebnisses vor Steuern gerechnet hatte, ist nunmehr eine Stabilisierung des Halbjahresergebnisses auf Vorjahresniveau festzustellen. Ursache dafür ist ein leicht gestiegenes Zinsergebnis, das zum Teil allerdings auf Sondereinflüssen beruht. Sollte sich die aktuelle Entwicklung verstetigen, könnte sie es eventuell erlauben, das Vorjahresergebnis in etwa zu halten. Voraussetzung dafür ist aber - neben einer nicht weiter rückläufigen Zinsmarge - eine fortgesetzte Kostendisziplin und eine stabile Risikosituation. ...

