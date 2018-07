Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Renault von 106 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er reduziere die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Autobauers für die Jahre 2018 bis 2020, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem passe er die Annahmen für die Beiträge des Partners Nissan zu den Ergebnissen der Franzosen an. Angesichts der hohen Gesamtrendite bleibe es bei der Kaufempfehlung für die Renault-Aktien./bek/la Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-30/10:14

ISIN: FR0000131906