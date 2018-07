Die erhöhten Werbeausgaben in dem Land und ungünstige Währungskurse dürften die operative Gewinnmarge in diesem Jahr um 0,2 Prozentpunkte sinken lassen, teilte der niederländische Konzern am Montag in Amsterdam mit. Heineken hatte im vergangenen Jahr das Brasilien-Geschäft des japanischen Kirin-Konzerns übernommen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...