Man merkt es - wir sind wieder drin, in der "earnings season". Damit wird die Zeitspanne bezeichnet, in der gehäuft Veröffentlichungen von Quartals- bzw. Halbjahreszahlen oder auch Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht werden. Je nachdem, inwiefern das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweichet! Bei der Allianz ist es ganz "normal" - Geschäftsjahr = Kalenderjahr. Insofern steht bald die Veröffentlichung der Zahlen zum 2. Quartal auf der Agenda, genauer gesagt am 3. August.

Allianz: ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...