Im Hinblick auf die Macht der Erwartungen ist die Facebook-Aktie ein gutes Beispiel. Bekanntlich ist die Aktie in den vorigen Handelstagen deutlich eingebrochen. Hatte die Notierung Mitte Juli noch zwischenzeitlich im Bereich von 210 Dollar gestanden, so ging die Facebook-Aktie am Freitag mit 174,89 Dollar aus dem Handel (Nasdaq). Hier sind also Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung sozusagen wegradiert worden. Doch die sind natürlich zuvor aufgebaut worden und Panikmache ist nicht angesagt, ... (Peter Niedermeyer)

