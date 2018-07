Paris - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt halten sich nach der jüngsten Erholung zunächst zurück. Sie warten auf die Fortsetzung der Berichtssaison der Unternehmen, nachdem es hier zu Wochenbeginn erst einmal etwas ruhiger zuging. Zudem stehen in der neuen Woche Entscheidungen wichtiger Notenbanken an. Auch von dieser Seite gibt es also gewisse Unsicherheiten.

Der EuroStoxx 50 fiel am Montagvormittag um 0,25 Prozent auf 3518,51 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,34 Prozent auf 5493,08 Punkte bergab und der britische FTSE 100 fiel um 0,33 Prozent auf 7676,10 Punkte.

Während von der US-Notenbank Fed am Mittwoch keine Überraschung ...

