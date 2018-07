Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jungheinrich vor Zahlen von 37 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) leicht in Richtung des unteren Endes der vom Gabelstaplerhersteller für dieses Jahr angepeilten Zielspanne angepasst, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Geschäft dürfte nicht alle Kostensteigerungen aufgefangen haben. Insgesamt sollte das Unternehmen weiter dynamisch gewachsen sein./la/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-30/10:22

ISIN: DE0006219934