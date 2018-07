Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Washtec nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Der Hersteller von Autowaschanlagen dürfte die Sorgen rund um eine mögliche Zielverfehlung und ein generell nachlassendes Umsatzwachstum größtenteils weggewischt haben, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./la/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-07-30/10:23

ISIN: DE0007507501