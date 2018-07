Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die bereits veröffentlichten Geschäftszahlen von Puma und Under Armour bestätigten seine positive Sicht auf die Aktien des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern dürfte auch Adidas gut abgeschnitten haben. Zudem seien die Papiere im Branchenvergleich weiter attraktiv bewertet./la/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-30/10:23

ISIN: DE000A1EWWW0