Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass das Paar weiterhin unter Abwärtsdruck steht. EUR/USD technische Analyse "Die Aussichten des EUR/USD sind neutral bis negativ. Das Paar befindet sich in einer Range, in der es jedoch unter Druck steht. Dies wird so lange der Fall bleiben, solange die Widerstandslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...