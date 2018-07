Dass der Gewinn im zweiten Quartal höher lag als von den Analysten erwartet, wusste man, das hatte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) bereits Anfang Juli vorab gemeldet. Was darüber hinaus in der vollständigen Bilanz gemeldet wurde, war keineswegs vergleichbar gut. "In Ordnung", könnte man sagen, aber keine umwerfende Überraschung. Entsprechend verhalten reagierten die Akteure. Aber der Abgabedruck als Reaktion auf die Zahlen war nicht stark. Und vor allem drückte er die Aktie nur an, aber nicht unter eine vorher überbotene, wichtige Charthürde. War das die Geburtsstunde der Wende?

Das ist gut möglich. Immerhin entstand der Eindruck, dass es jetzt, wenngleich ...

