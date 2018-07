Kontaktloses Bezahlen geht jetzt auch für Sparkassenkunden mit einem bankeigenen Dienst. Mehr als 300 Sparkassen bieten ihren Kunden ab sofort das Bezahlen per NFC-Funk an.

Knapp fünf Wochen nach Google sind die Sparkassen mit ihrem Smartphone-Bezahlsystem in Deutschland gestartet. Sie erweiterten damit das Angebot an sicheren Bezahlmöglichkeiten, erklärte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, in Berlin. Zum Bezahlen hält man das Smartphone im Laden ...

