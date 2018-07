VW will mit Elektro-Tochter Moia die Konkurrenten Daimler und BMW herausfordern. Der Fahrdienst schickt nun die ersten Shuttles auf die Straße.

Für Moia wird es ernst: Die Volkswagen-Tochter hat den regulären Betrieb ihrer Shuttles in Hannover gestartet. Die Genehmigung der Stadt gelte für zunächst 150 Fahrzeuge, im ersten Schritt solle in den nächsten Tagen die Marke von 55 Kleinbussen erreicht werden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Zunächst sollten rund 15.000 zusätzliche Nutzer zugelassen werden - neben ...

