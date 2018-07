Deutsche Anleger gehen verhalten in die neue Börsenwoche. Sie trauen dem Frieden im Handelsstreit noch nicht, zudem präsentierten sich US- und Asienbörsen schwach.

Dax startet leicht im MinusDeutsche Inflationszahlen im FokusSiemens Healthineers deutlich im Minus

Schwache Vorgaben aus den USA und Asien haben am Montag die Stimmung an der deutschen Börse belastet. Der Dax startete 0,3 Prozent schwächer mit 12.822 Punkten in den Handel. Investoren blieben nach Angaben von Händlern zurückhaltend, weil in dieser Woche zahlreiche Firmenbilanzen sowie wichtige Zentralbankentscheidungen in Japan und den USA anstehen.

Auch trauten einige Anleger der vergangene Woche getroffenen Handelsabsprache von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nicht über den Weg. Zwar hätten sich die beiden darauf verständigt, dass es Gespräche zum Abbau von Handelsschranken geben solle, sagte Volkswirt Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. "Jedoch hat die Vergangenheit bereits gezeigt, dass verschiedene Absichtserklärungen seitens des US-Präsidenten nur kurze Halbwertzeiten aufwiesen."

Am Freitag hatte er unterstützt von ermutigenden Firmenbilanzen 0,4 Prozent im Plus bei 12.860 Punkten geschlossen.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Für den Dax ging es zum Börsenstart 0,3 Prozent abwärts auf 12.822 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen startete 0,07 Prozent tiefer bei 26.958 Punkten und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,6 Prozent auf 2.935 Punkte. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent auf 3.516 Punkte.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones schloss den Handel 0,3 Prozent tiefer bei 25.451 Punkten, während der Nasdaq 1,5 Prozent verlor auf 7.737 Stellen. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent auf 2.818 Zähler. Am Freitag warfen Anleger nach enttäuschenden Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...