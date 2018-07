"Im Vergleich zum 2. Quartal des Vorjahres wuchs der Umsatz um 518 Millionen Euro auf 16,8 Milliarden Euro", so Dr. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender von BASF. Maßgeblich hierfür waren gestiegene Preise in allen Segmenten, vor allem bei Functional Materials & Solutions sowie Oil & Gas. Darüber hinaus erzielten alle Segmente bis auf Performance Products ein Absatzwachstum. Negative Währungseffekte wirkten gegenläufig.

Funktionsmaterialien und Agrochemie schrumpfen

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen steigerte der Chemiekonzern gegenüber dem Vorjahresquartal um 105 Millionen Euro auf 2,4 Milliarden Euro, vor allem infolge des stark verbesserten Beitrags von Oil & Gas. In den Segmenten Agricultural Solutions und Performance Products nahm das EBIT vor Sondereinflüssen leicht zu, während es bei Chemicals leicht und bei Functional Materials & Solutions deutlich zurückging. Auch im Vergleich zum 1. Halbjahr 2017 nahm der Umsatz zu, er wuchs um 307 Millionen Euro auf 33,4 Milliarden Euro.

Als Gründe hierfür gibt der Konzern höhere Verkaufspreise an, insbesondere bei Functional Materials & Solutions, Chemicals und Oil & Gas, sowie gesteigerte Mengen in allen Segmenten bis auf Performance Products. Negative Währungseffekte, insbesondere aus dem US-Dollar, wirkten in allen Segmenten umsatzmindernd. Dem ARD-Börsenportal zufolge lieferte das ...

