Richard Zellmann (First Private): Value-Strategien: "Perfekter Sturm" bietet Investmentchancen

Marktfaktoren wie "Momentum" und "Value", die kombiniert üblicherweise eine gute Diversifikation bieten, entwickelten sich unisono negativ, wobei die Ausprägungen unterschiedlich waren. Besonders auffällig war die erneute, aber überdurchschnittlich dynamische Underperformance des langfristig wichtigen Faktors "Value", also der Sorte Aktien, die auf Basis diverser Bewertungskriterien als besonders günstig gelten können.

Marktkommentar " Value-Strategien: "Perfekter Sturm" bietet Investmentchancen"