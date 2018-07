Der Gewinn, den amazon.com (ISIN: US0231351067) am Donnerstagabend nach US-Handelsende für das zweite Quartal präsentierte, lag sehr deutlich über den Analystenprognosen. Nun pflegt man dort, nachdem man vor einem Jahr mit einer zu optimistischen Schätzung voll danebengelegen hatte, gezielt tiefzustapeln. Aber die Prognose, die amazon.com für das laufende dritte Quartal ausgab, sah erneut einen Gewinn, der die Analystenerwartungen klar übertreffen würde: stark. Dass der Umsatz im zweiten Quartal unter der Konsens-Erwartung lag und für das dritte ebenso darunter liegen soll, war da weniger tragisch, immerhin lag der Umsatz trotzdem knapp 40 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Und dass die Analysten daraufhin besorgt den Kopf wiegen würden, kann man nicht gerade behaupten. In der kurzen Zeit seit der Präsentation der Zahlen haben alleine elf Analysten ihre Kursziele angehoben, die Mehrzahl bewegt sich da zwischen 2.100 und 2.300 US-Dollar. Also, alles Bestens und die 2.000-Dollar-Marke quasi schon genommen?

Der Chart deutet das nicht an. Noch nicht … oder nahhaltig nicht? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...