Keine guten Nachrichten kamen zuletzt vom Maschinenbauer Kion Group, der Ende vergangener Woche die Zahlen zum zweiten Quartal 2018 präsentierte. Die wiederum fielen deutlich schlechter aus, als von den Analysten (und den Anlegern) erwartet, weshalb letztere in Scharen aus dem Wert flüchteten. Auf Wochensicht beliefen sich die Verluste auf knapp 8%, seit Jahresanfang hatten die Papiere so bereits über 21% eingebüßt. Das schmerzt, zumal sich die Aktie damit auf dem tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres wiederfindet. Was nun die Frage aufwirft, wann Kion wohl auf den Weg nach oben zurückfindet. Heute? Die Antwort darauf ist, wie vieles im Leben, nicht ganz einfach: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...