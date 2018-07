50 Prozent Seitwärtsrendite in einem Discount-Call auf eine abgestürzte Aktie mit Substanz? Gibt es das? Jap, gibt es, auf Daimler. Die WKN HW40TS ist in unserem Favoritendepot und in wenigen Wochen gibt es Tradingideen wie diese exklusiv für unsere Anleger. Wer am 2.7 zur Empfehlung zuschlug, liegt massiv vorne, hat schon einen guten Teil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...