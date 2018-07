Baierbrunn (ots) - Ein unangenehmes Jucken am After kann vielfältige Ursachen habe: Neben Hämorriden, scharfem Essen, einer Darmentzündung, einem Pilz oder falscher Hygiene können die Symptome auch durch Würmer hervorgerufen werden, wie Dr. Bernd Sostmann, Hausarzt im hessischen Melsungen, im Patientenmagazin "HausArzt" schildert. "In Deutschland können Saug-, Band- oder Fadenwürmer den Menschen befallen." Die Ansteckung erfolge in der Regel bei anderen Trägern des Wurms. "Das kann ein Kind sein, das sich am Po gekratzt hat und die Eier nun an den Fingern hat. Sie sind schnell übertragen." Es könne aber auch der "kleine niedliche Hund" sein, der sich am Strand streicheln lasse. Auch eine Ansteckung über die Nahrung sei möglich. Wer Würmer hat, bekommt laut Sostmann eine Wurmkur. "Diese Medikamente besitzen kaum Nebenwirkungen, da sie nur im Darm wirken. Sie gelangen nicht in den Körper."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 3/2018 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.



