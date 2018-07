Berlin (ots) - Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Führung des Landeskriminalamtes im Fall der jüngsten Vorwürfe gegen die Polizei scharf angeriffen.



Der innenpolitische Sprecher der FDP Marcel Luthe sagte am Montag im Inforadio vom rbb, offenbar hätten sich die zuständigen Abteilungen im Landeskriminalamt nicht abgesprochen. Für die Kommunikation innerhalb des LKA sei letztlich der Chef verantwortlich.



Luthe sagte weiter: "Wenn das permanent nicht funktioniert - das haben wir auch im Fall Amri gemerkt -, muss man da offensichtlich mal personelle Konsequenzen ziehen."



Nach Justizangaben besteht der Verdacht, dass Polizisten bei Ermittlungen gegen kriminelle Rocker den Tod eines Mannes in Kauf genommen haben.



