Angesichts der Probleme, mit denen es VW in den vorigen 12 Monaten zu tun hatte, mag es für manche überraschend sein, dass die Aktie auf Jahres-Sicht im DAX zu den Outperformern gehört. Denn die VW-Stammaktie hat in den vorigen 12 Monaten per saldo gut 8% zugelegt (Xetra-Handel, ohne Berücksichtigung von Dividenden). Der deutsche Leitindex DAX hingegen schaffte es im selben Zeitraum "nur" auf rund 5% Plus. Kein großer Unterschied, gewiss - aber die VW-Stammaktie hat es eben geschafft, in diesem ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...