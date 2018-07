Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Chemiekonzerns sei insgesamt robust ausgefallen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Der saisonal bedingt schwache Spartenmix ändere nichts an der Werthaltigkeit der Aktie./edh/la Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-30/11:17

ISIN: DE000BASF111