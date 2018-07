FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2820 (2880) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 835 (815) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 489 (525) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1675 (1465) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (7000) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1370 (1390) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES BAT PRICE TARGET TO 5250 (5200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 848 (825) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5850 (5500) PENCE - EXANE RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'OUTP.' ('NEUTRAL') - TARGET 1500 (1295) PENCE - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7100 (7000) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1860 (1830) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 675 (655) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 440 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 900 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1487 (1485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1440 (1400) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS DIALIGHT PRICE TARGET TO 550 (600) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS FOXTONS PRICE TARGET TO 40 (60) PENCE - 'SELL' - REDBURN RAISES RBS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - SOCGEN RAISES BAT PRICE TARGET TO 4800 (4500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5900 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (225) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob