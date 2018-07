Die Elektromaschinenbauer trafen sich zu der 21. internationalen Fachtagung, dieses Mal im Hotel Lindner, nahe dem Wahrzeichen Hamburgs, dem Michel. Neben den treffend ausgewählten Fachvorträgen fand zeitgleich die schon obligatorische und informative Fachausstellung mit praktischen sowie hilfreichen Tipps und Ratschlägen für die tägliche Berufspraxis zu Messtechnik, Betriebssoftware und Zusatzausrüstungen zu Antrieben statt.

Durch die Veranstaltung führte Dipl.-Ing. (FH) Thomas Bürkle, Vizepräsident und Sprecher des Bereichs Elektromaschinenbau im ZVEH. Ebenso begrüßte Ulrich Mietschke, Landesinnungsmeister des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik, Schleswig Holstein die Gäste (Bild?1). Eingeladen hatte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Elektrohandwerke mbH (WFE), vertreten durch Herbert Christ, Referatsleiter Technik. Ziel der WFE ist die Förderung und Fortbildung der elektro- und informationstechnischen Innungsbetriebe. Einen herzlichen Dank geht auch an Ilona Klassen (ZVEH), die sich für die Organisation der Veranstaltung tatkräftig eingesetzt hat (Bild?2).

T.? Bürkle begrüßte auch seine Amtskollegen aus Österreich und der Schweiz, Ing. Robert Heiszenberger (Bild?3) und Adolf Marty (Bild?4). Ing. R. Heiszenberger, Bundesinnungsmeister der Mechatroniker (WKO) in Österreich, äußerte in seinen Grußworten: »Ein bisschen habe ich den Eindruck, dass - so wie in Hamburg containerschiffsweise neue Waren hereinkommen - auf uns die neuen Technologien zukommen. Hier die Übersicht zu bewahren, gehört auch nach meinem Verständnis zu unseren Aufgaben als Standesvertretung.« Adolf Marty, Präsident des Schweizerischen Verbands der Elektromaschinenbaufirmen (SEMA) betonte in der Ankündigung der Veranstaltung: »Vernetzung und Energie, Steuerung, Regelung: Begriffe, die in der Antriebstechnik nicht zu trennen sind, im kleinen Mikroantrieb und beim Kraftwerk, das die Energie in den Stromverbund einspeist.« Damit unterstrichen beide die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung, auch im Elektromaschinenbau. T. Bürkle stellte Daniel Schmidt als Nachfolger von Herbert Christ vor (Bild?5). Christ wird aus Altersgründen Ende des Jahres sein Amt im ZVEH niederlegen.

In der Foyerausstellung waren wieder bekannte sowie neue Unternehmen vertreten, wie MG Software, RM-Prüftechnik GmbH, Schleich GmbH, Synflex Elektro GmbH sowie Ziemer GmbH (Bild?6).

Partnerprogramm

Den mitreisenden Partnern bot der Veranstalter während der Fachveranstaltungen am ersten Tag eine Stadtrundfahrt an. Am zweiten Tag konnten die Partner einen Blick von der Besuchertribüne (Außenplaza) der Elbphilharmonie (Bild?7) über den Hafen werfen. Durch das gleichzeitig stattfindende Hafengeburtstagsfest bot sich ein imposanter Blick auf die zahlreichen Segelschiffe, die zum Teil zur Besichtigung und zur Mitfahrt einluden. Den Besuchern wurde anschließend in der Speicherstadt noch ein Einblick in das Spicy's Gewürzmuseum mit Kaffee geboten.

Die Elbphilharmonie - auch »Elphi« genannt - ist ein neues Wahrzeichen der Stadt Hamburg, mitten in der Speicherstadt im Hafengebiet. Es beherbergt in erster Linie die Konzertsäle und darüber hinaus Hotel- und Gastronomie sowie Eigentumswohnungen. Man hat auf den früheren Kaiserspeicher (neugotische Backsteinarchitektur) ein neues Gebäude mit ...

