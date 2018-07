Zürich - Die Zuversicht der Stellensuchenden in der Schweiz hat im zweiten Quartal 2018 einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem PageGroup Confidence Index der Stellensuchenden waren 57 % der Bewerberinnen und Bewerber zuversichtlich, ihre berufliche Gesamtsituation in den nächsten 6 bis 12 Monaten zu verbessern. Dies ist der höchste Wert seit Beginn des Index im Jahr 2014. Die Zuversicht war in der Deutschschweiz (61 %) grösser als in der Romandie (56 %).

Der Vertrauenszuwachs gegenüber dem Vorjahr ist mit 18 % (Q2 2017-2018) so hoch wie noch nie seit Messbeginn und deutlich höher als in den Nachbarländern Deutschland (6 %), Frankreich (12 %) und Italien (11 %).

Pragmatisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...