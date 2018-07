Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Philips nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte auch in den kommenden Quartalen positive Ergebnisüberraschungen bereithalten, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Montag vorliegenden Studie. Somit habe die Aktie signifikantes Aufwärtspotenzial./edh/la Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-30/11:23

ISIN: NL0000009538