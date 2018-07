Als MorphoSys (ISIN: DE0006632003) vorvergangene Woche bekanntgab, dass man hinsichtlich des Wirkstoffs MOR106 eine umfassende und vor allem höchst geldwerte Lizenzvereinbarung mit Novartis geschlossen hatte, stieg diese Aktie, die ohnehin schon in einem steilen Aufwärtstrend unterwegs war, umso schneller. Doch was wir jetzt im Chart sehen, sieht ein wenig "toppish" aus. War es das womöglich erst einmal mit diesem Sturmlauf nach oben?

Interessant ist, dass Independent Research ebenso wie jetzt heute Früh die Deutsche Bank zwar ihre Kursziele für die Aktie auf 120 Euro anhoben, aber beide mit der Einstufung "Halten" andeuten, dass dieses 120 Euro-Ziel womöglich nicht so ohne Weiteres höher gesetzt würde. Und da war die Aktie ja bereits vorbeigekommen, hatte im Hoch 124,90 Euro erreicht, bevor sie begann, sukzessive zurückzusetzen. Am 2. August, sprich am Donnerstag, werden ...

