Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt am späten Montagvormittag mehr oder weniger auf der Stelle. Nachdem der Leitindex SMI zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee gefolgt war und leichter in den Handel gestartet war, hat er im weiteren Verlauf sein moderates Minus abgebaut und notiert nun knapp oberhalb seines Schlusskurses vom Freitag.

Wirkliche Kurstreiber sind laut Händlern nicht auszumachen. Vielmehr suche der Markt in dieser ans sich gut gefüllten Woche nach Orientierungsstützen. Ab dem morgigen Dienstag gewinnt die Berichtssaison wieder merklich an Fahrt und auch auf Konjunkturseite stehen viele Daten an, die für Bewegung sorgen könnten. Gleichzeitig warnen Händler, dass viele Investoren bereits in den Sommerferien seien und die Volumina entsprechend niedrig. In einem solchen Umfeld könne es schnell zu grösseren Ausreissern in beide Richtungen kommen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 9'182,28 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,11 Prozent auf 1'505,02 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...