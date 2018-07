Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für British American Tobacco nach Halbjahreszahlen von 5200 auf 5250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Tabakkonzern habe die niedrigen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte es besser laufen - in beiden Bereichen klassische Rauchwaren und Rauchprodukte der neuen Generation./mis/jha Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

