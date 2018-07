bet-at-home.com hat Zahlen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 präsentiert. Der Brutto-Wett- und Gamingertrag (Rohertrag) lag in der ersten Jahreshälfte 2018 bei 66,6 Mio. Euro und somit um 13,3% unter dem Wert der Vergleichsperiode des Vorjahres (1. HJ 2017: 76,8 Mio. Euro). Das Wett- und Spielvolumen im bet-at-home.com AG Konzern betrug in diesem Zeitraum insgesamt 1.504,3 Mio. Euro (1. HJ 2017: 1.688,6 Mio. Euro). Hauptverantwortlich für den Rückgang im Brutto-Wett- und Gamingertrag sind EU-rechtswidrige Maßnahmen zur Ausgrenzung von ausländischen Wett- und Gaminganbietern in Polen seit Juli 2017. Die Wettgebühren und Glücksspielabgaben im ersten Halbjahr 2018 lagen mit 9,9 Mio. Euro korrespondierend zum Rückgang des...

