Die Lebensmittelbranche bietet Anlegern viel Potenzial. Wir haben mit Philip Terwey, Partner des Vermögensverwalters GS&P, über aktuelle Ernährungstrends, langfristige Investmentchancen und den Aktienfonds "OP Food" gesprochen.FondsDISCOUNT.de: Bereits seit 1995 können Anleger mit dem Themenfonds OP Food (ISIN: DE0008486655) an den Renditechancen großer Lebensmittelkonzerne teilhaben. Als Verbraucher gewinnt man jedoch den Eindruck, dass sich das Ernährungsverhalten inzwischen stark gewandelt hat: Low Carb und der Verzicht auf Zucker oder zum Beispiel vegetarische und vegane Produkte scheinen immer mehr Menschen zu interessieren. Sind dies tatsächlich große Trends oder täuscht die Wahrnehmung?Philip Terwey: Wir müssen unbedingt einen differenzierten Blick auf die Nahrungsmittelbranche werfen. Sie haben vollkommen Recht, dass sich hierzulande der Trend zu gesünderer und bewussterer Ernährung manifestiert. In welcher Form auch immer dies geschieht, ob vegan, Paleo, Low Carb, usw. Auch die Nachfrage nach vermeintlich besseren Lebensmitteln aus regionaler Produktion steigt kontinuierlich. Das ist allerdings ein Trend der hauptsächlich in den arrivierten Industrieländern stattfindet. Europa und Nordamerika sind hier die Regionen die in erster Linie genannt werden müssen. Dort leben allerdings insgesamt nur eine Milliarde Menschen. Somit verbleiben noch weitere 6,5 Milliarden Menschen, die ebenfalls auf dieser Erde leben. Und bei denen gelten durchaus andere Grundsätze. Wir dürfen also nicht in die Falle tappen und von unserem Home-Bias, also unserem sehr begrenzten lokalen Blickwinkel, auf den Rest der Welt schließen. Denn dort wird schließlich der Hauptumsatz von den großen Lebensmittelunternehmen gemacht. So macht beispielsweise Nestlé lediglich zwölf Prozent seines Umsatzes in Europa. Das zeigt ganz gut die Verhältnisse, die man immer in Relation setzen muss.

Den vollständigen Artikel lesen ...