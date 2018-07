Erst Facebook, dann Twitter: in den letzten Tagen der vergangenen Handelswoche verzeichneten beide Aktien zweistellige Kursverluste. Das Facebook-Papier stürzte am Donnerstag um rund 19 Prozent ab, Branchenkollege Twitter folgte am Freitag ebenfalls mit zeitweise -20 Prozent. Damit büßte der Kurznachrichtendienst innerhalb eines Tages sechs Milliarden Dollar an Marktwert ein....

Den vollständigen Artikel lesen ...