Bonn (ots) - Welcher Handytarif und welcher Mobilfunk-Anbieter weckt in Deutschland das Interesse der Kunden? Welches von der handytarife.de-Redaktion getestete Smartphone und welchen Handy-Hersteller bevorzugen die Deutschen? Einmal im Jahr ermittelt das unabhängige Verbraucherportal handytarife.de die beliebtesten Produkte und Marken der Mobilfunk-Branche und verleiht ihnen den Mobilfunk-Award.



Im Jahr 2018 wird der Award bereits zum 12. Mal an die Preisträger verliehen.



Handytarif des Jahres 2018: Klarmobil.de Allnet Flat 2000 Anbieter des Jahres 2018: Mobilcom-Debitel Handy des Jahres 2018: Huawei P20 Pro Hersteller des Jahres 2018: Samsung



Die Klicks auf handytarife.de als Kunden-Barometer



Für den Mobilfunk-Award 2018 wurden die Klicks auf handytarife.de seit Beginn des Jahres 2018 anonymisiert untersucht. "Die Gewinner des Mobilfunk-Awards 2018 können stolz auf sich sein. Ihre Qualität und das daraus resultierende Vertrauen spiegeln sich in der Nachfrage auf handytarife.de wider", sagt Jérôme Lefèvre, Redakteur bei handytarife.de.



"Den steigenden Daten-Hunger sieht man beim Tarif des Jahres", führt er weiter aus. "Reichte letztes Jahr noch ein Gigabyte zum Sieg, ist es dieses Jahr das doppelte Datenvolumen". Es gewinnt die "Allnet Flat 2000" von Klarmobil.de aus der Freenet AG. Zum selben Unternehmen gehört auch Mobilcom-Debitel, die als Anbieter des Jahres am meisten Klicks auf sich vereint. Das Interesse der Leser am Huawei P20 Pro zeigen die Zugriffszahlen und die innovative Idee eine Triple-Cam einzusetzen wurde von der Redaktion mit einem Test-Ergebnis der "Spitzenklasse" belohnt. Samsung wiederum schafft den Hattrick und wird zum dritten Mal in Folge "Hersteller des Jahres".



Seit 20 Jahren Durchblick im Tarifdschungel



Die unabhängigen Tarifexperten von handytarife.de beraten bereits seit dem 13. Oktober 1998 online. Besucher der Webseite können sich mithilfe des Tarifrechners, der Handy-Testberichte und Mobilfunk-Ratgeber umfassend informieren.



Alle Details zum Mobilfunk-Award:



www.handytarife.de/mobilfunk-award/



