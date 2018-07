Hamburg (ots) -



Hamburger Versicherungsgruppe unterschreibt für die Saison 2018/19



Der Hamburger SV und HanseMerkur gehen gemeinsam in die Zweitliga-Saison 2018/19. Die Hamburger Versicherungsgruppe wird der siebte Exklusivpartner des HSV. Im Rahmen dessen wurden zahlreiche gemeinsame Aktionen mit dem Fokus auf Kids und Familie vereinbart.



Die Partnerschaft beinhaltet neben der umfassenden Präsenz im Clubumfeld und im Volksparkstadion das Titelrecht als "Offizieller Partner des Familienblocks". Dazu zählt auch das erstmals vergebene Recht als offizieller Presenter der "Familie des Tages" sowie des "HSVnetradios". Als großer deutscher Reiseversicherer wird die HanseMerkur zudem Partner von "HSV-Reisen".



Florian Riepe, Direktor Marketing & Internationale Märkte beim HSV freut sich über die neue Exklusivpartnerschaft mit der HanseMerkur: "Mit der HanseMerkur Versicherungsgruppe haben wir einen sehr authentischen Partner für den HSV gewinnen können. Mit ihrem künftigen Engagement belegt die HanseMerkur, welch hohen Stellenwert der HSV in der Region einnimmt. Entsprechend freuen wir uns riesig auf die umfangreiche Kooperation mit einem Hamburger Traditionsunternehmen, das die Raute im Herzen trägt."



Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing der HanseMerkur Versicherungsgruppe, freut sich auf die Partnerschaft zweier Hamburger Institutionen: "Die Präsenz unseres Unternehmens in einem hochattraktiven Sportumfeld wird zum einen helfen, unserer Markenbekanntheit über den Faktor Emotionalisierung weiteren Schub zu verleihen. Zum anderen aber greifen wir mit zahlreichen Stadion-Aktionen für Familien, wie den Spalier- und Einlaufkindern, symbolstark unsere Unternehmens-Leitidee 'Hand in Hand ist... HanseMerkur' auf. Wir freuen uns auf eine Win-Win-Kooperation. HSV und HanseMerkur eint eine lange Geschichte, die in hanseatischer Tradition eng mit Hamburg verknüpft ist."



Johannes Haupt, Senior Director des Team Hamburger SV bei Lagardère Sports, ergänzt: "Der Markenfit zwischen dem HSV und HanseMerkur ist großartig. Beide Parteien profitieren direkt voneinander und sind gleichermaßen stark mit der Hansestadt Hamburg verwurzelt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen, authentischen Aktivierungen in der kommenden Saison."



