Zürich (ots) - Die auf digitalisiertes, strategisches Beschaffungsmanagement spezialisierte Chain IQ revolutioniert ihre Branche gleich selbst. Als erste einer Reihe von Neuentwicklungen aus dem hauseigenen «Innovation & Digitalization Lab» bringt Chain IQ die Smart Joint Sourcing App auf den Markt.



Im Rahmen der zukunftsorientierten Strategie definierte das in vier Kontinenten tätige Unternehmen die «Digitalization Roadmap 2020», entlang derer verschiedene Initiativen umgesetzt werden. Im dafür eingesetzten Chain-IQ-eigenem «Innovation & Digitalization Lab» werden intelligente, digitale, analytische und Artificial-Intelligence-Produkte, -Dienstleistungen und -Lösungen entwickelt und realisiert.



Aus diesem Lab geht nun erstmals eine Weltneuheit hervor: die lernfähige, auf einem Algorithmus aufgebaute Smart Joint Sourcing App, welche die Einkaufsplanung der Kunden mittels «predictive analytics» erheblich optimiert, indem sie deren Sourcing-Kalender und deren Volumen bündelt, die Ausschreibungen orchestriert und dadurch bessere Konditionen erwirkt und höhere Einsparungen generiert. Smart Joint Sourcing betreibt die Chain IQ eigens für Ihre Grosskunden mit einem jährlichen Indirect Spend ab 200 Mio CHF.



Weitere Lösungen aus dem «Innovation & Digitalization Lab» rund um Big Data, neue digitale Plattformen oder Interaktion mit Kunden und Lieferanten über intelligente Marktplätze sind bereits in Entwicklung.



Seit der Gründung im Mai 2014 fährt Chain IQ einen progressiven, von stetigem Wachstum begleiteten Kurs. Basierend auf dem verwalteten Spend Volume gehört Chain IQ inzwischen zu den führenden Procurement-Unternehmen weltweit und bedient derzeit über 30 internationale, renommierte Grosskunden verschiedenster Branchen in über 20 Ländern.



Chain IQ Group | Corporate Communications



Die Medienmitteilung ist verfügbar unter chainiq.com/media-releases



Chain IQ ist ein unabhängiges globales Dienstleistungsunternehmen, das seinen Kunden strategische, taktische und operative Einkaufslösungen bietet. Chain IQ operiert aus seinen Hauptstandorten - Zürich (Hauptsitz), New York, London, Singapur, Mumbai und Bukarest - und betreut derzeit mehr als 20 Länder (einschliesslich China, Hong Kong, Japan und Australien).



OTS: Chain IQ Group AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130297 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130297.rss2



Pressekontakt: Elisabeth Ehrsam, Head of Public Relations and Public Affairs to the Chairman, Chain IQ Group, elisabeth.ehrsam@chainiq.com