London (ots/PRNewswire) - Westcore Europe freut sich, den Abschluss zweier Transaktionen bekanntzugeben, die sein Portfolio an Gewerbeimmobilien erweitern. Das Unternehmen verkaufte am 27. Juni 2018 in Zürich, Schweiz, ein Gebäude und erwarb im April 2018 eine Immobilie in Frankfurt, Deutschland. Westcore Europe hat Zugriff auf eine breite Kapitalbasis, was bei sich bietenden Gelegenheiten ein schnelles Handeln ermöglicht, wodurch komplexe Transaktionen mit kreativen Lösungen angegangen werden können.



Westcore Europe brachte gemeinsam mit seinem Joint Venture-Partner Angelo, Gordon & Co. den Verkaufsprozess für eine 28.000 Quadratmeter große Immobilie in der Züricher Vorstadt Volketswil zum Abschluss. Westcore erwarb das Gebäude im September 2013. Im Verlauf der letzten fünf Jahre konnte Westcore den Vermietungsgrad von weniger als 30 Prozent auf über 80 Prozent erhöhen. Zu den Mietern zählen Siemens, Tegro, Migros' Bike World, die Supermarktkette Lidl und Subway. Beim Käufer handelt es sich um die Akara Funds AG, ein Verwalter institutioneller Immobilienfonds mit Sitz in der Schweiz, für die Swiss Recap als Makler fungierte.



Westcore Europe kaufte außerdem ein 10.500 Quadratmeter großes Bürogebäude in der Berner Straße 38, 60437 Frankfurt, Deutschland. Westcore erwarb die Immobilie von einer Privatperson, die einen unabhängigen Makler nutzte. Das 20 Jahre alte Gebäude in Niedereschbach, ein Vorort von Frankfurt, liegt nur einen Block von einer IKEA-Filiale entfernt und eignet sich für verschiedene Unternehmen, die Büroräume suchen.



Daniel Barrington, Direktor für Asset Management bei Westcore Europe, sagte: "Diese Transaktionen veranschaulichen einige der zentralen Stärken von Westcore: unser Asset Management, das entschieden zur Wertentwicklung der Züricher Immobilie beitrug, sowie unsere Fähigkeit, schnell zu handeln, wenn sich eine Möglichkeit anbietet."



Westcore Europe, das zur Westcore Properties Group gehört, ist ein Immobilieninvestor- und -Manager mit Schwerpunkt auf industriellen, gewerblichen oder für den Einzelhandel vorgesehenen Multi-Tenant-Objekten. Weltweit verfügt das Unternehmen über ein verwaltetes Vermögen von über 1,5 Milliarden USD, von denen sich Anlagen in Höhe von 300 Millionen EUR in Europa befinden. Westcore Europe zeichnet sich dadurch aus, für seine Anleger durch effektives Asset Management und entsprechende Betriebsstrategien kontinuierlich hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Zu seinen Kunden zählen Opportunity Funds, Real Estate Investment Trusts, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Westcore Europe verfügt über vier Büros in London, Genf, Berlin und Wien. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.westcore.eu.



