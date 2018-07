München (ots) - Michael Beilfuß verantwortet das internationale IDG-Event-Geschäft außerhalb der USA Jonas Triebel wird Managing Director von IDG Deutschland Stefan Huegel übernimmt zusätzlich zu den Aufgaben des CTO auch die des COO



München, 30. Juli 2018 - Der Vorstand der IDG Communications Media AG in München, York von Heimburg, ordnet die Führungsstruktur von IDG Deutschland mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 neu. Rund neun Monate nach seiner Ernennung zum President International IDG Communications (IDGC) übergibt er im Herbst die Geschäftsleitung von IDG Deutschland an seine seit Jahren erfolgreich agierenden Geschäftsleitungskollegen. "Auf diese Weise setzen wir den Fokus weiter auf Innovation und Kundenorientierung, mir persönlich verschafft es den zeitlichen Spielraum, mich noch stärker auf meine internationalen Aufgaben konzentrieren und die Wachstumspläne in all den spannenden Regionen außerhalb der USA realisieren zu können", so von Heimburg.



Ab Oktober wird Michael Beilfuß, 48, als Senior Vice President International Events das internationale Event-Geschäft von IDG außerhalb der USA verantworten. Beilfuß wechselt damit nach rund 14 Jahren bei IDG Deutschland in eine internationale Management-Position bei der IDG-Gruppe. Beilfuß wird in seiner neuen Funktion auch weiterhin das lokale Event-Geschäft in Deutschland verantworten und ausbauen. Mit der Schaffung der neuen Position des Senior Vice President International Events soll erstmals eine länderübergreifende Event-Strategie für die insgesamt über 800 IDG-Fach-Events im Jahr unter Einbindung der lokalen Geschäftseinheiten und zahlreichen Lizenznehmer entwickelt und umgesetzt werden. Er berichtet an York von Heimburg. Michael Beilfuß hat in den zurückliegenden Jahren neben der operativen Führung verschiedener Verlagsbereiche wie IDG Business Media GmbH, dem IDG TechNetwork sowie zeitweise auch der IDG Tech Media GmbH die Entwicklung neuer, innovativer Geschäftsfelder und Dienstleistungen stark vorangetrieben.



Jonas Triebel, 36, bereits seit 2015 Chief Operation Officer und Chief Product Officer von IDG Deutschland, übernimmt künftig in Deutschland die Rolle des Managing Directors und verantwortet damit das gesamte operative Geschäft der in Deutschland operierenden Medienmarken. Mit der neuen Position wird Triebel auch Teil des weltweiten Netzwerks der IDG-Managing Directors, die sich in die Weiterentwicklung der globalen Unternehmensstrategie in den relevanten Ländermärkten aktiv einbringen und gemeinsam neue Geschäfts- und Erlös-Modelle zum Ausbau der jeweiligen Wettbewerbsposition entwickeln. Der Politik-wissenschaftler Triebel begann seine berufliche Laufbahn bei IDG 2002 als Auszubildender im Bereich Verlagskaufleute. Von 2004 bis 2009 war er als Event-Manager tätig und baute danach bis 2012 die Abteilung Database Operations auf und aus. Von 2012 bis 2015 ver-antwortete er als Verlagsleiter das Geschäft der IDG Tech Media GmbH. Darüber hinaus ist Triebel einer der beiden Sprecher des VDZ Steering Committee Digitale Medien.



Mit einer weiteren Personal-Entscheidung bündelt die IDG Communications Media AG die Verantwortung für Technologie und operatives Geschäft. So wird Stefan Huegel, 48, seit 2016 Chief Technology Officer (CTO) der IDG Communications Media AG, ab Oktober zusätzlich die Funktion des Chief Operation Officer (COO) in Deutschland innehaben. In seiner neuen Rolle zeichnet Huegel für die Bereiche Customer Success & Custom Services, Data Strategy, Product Management und Operations verantwortlich und berichtet an den Managing Director Jonas Triebel. Durch die Gesamtverantwortung für die technologische Ausrichtung des Unternehmens ist Huegel bereits seit Anfang dieses Jahres auch Mitglied des Global Technology Board der Unternehmensgruppe. Huegel kam 2007 zu IDG und war neben seinen CTO-Aufgaben bisher als Senior Vice President auch für die Content-Marketing-Services der IDG für die Region Central and East Europe zuständig.



"Der starke deutsche Markt ist für unser gesamtes internationales Geschäft von großer Bedeutung und ein Kernelement unseres wachsenden globalen Business. Wir freuen uns, drei herausragende Führungskräfte aus der deutschen Unternehmensgruppe mit noch größeren Aufgaben und mehr Verantwortlichkeiten betrauen zu können. Von der neuen Führungsposition im internationalen Event-Geschäft versprechen wir uns noch stärkere Wachstumsimpulse in allen Ländern außerhalb der USA", erklärt Kumaran Ramanathan, President of IDG Communications Inc..



