Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zinssitzung der EZB bzw. die darauf folgende Pressekonferenz brachte wenig neue Erkenntnisse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).EZB-Chef Draghi gab sich eine Spur zuversichtlicher in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung, was wir als Hinweis werten, dass aus Sicht der EZB die Bedingungen für ein Einstellen der Netto-Anleihekäufe per Ende dieses Jahres erfüllt sind, so die Analysten der RBI. Die offizielle Wortwahl sei unverändert geblieben und somit sei der früheste Termin für eine erste Zinsanhebung nicht weiter konkretisiert worden. Zudem sei jener Teil der "forward guidance", der nach Sommer 2019 den Leitzinsverlauf abhängig von der Wirtschaftslage ausschildere, nicht direkt kommentiert worden. ...

