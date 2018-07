Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Gespräche zwischen den USA und der EU, künftig über den Abbau von Handelshemmnissen statt zusätzlichen Zöllen zu verhandeln, prägte in der letzten Woche das Bild an den Finanzmärkten, so die Deutsche Börse AG."Der Angstfaktor ist durch die Vermeidung einer Eskalation etwas raus", meine Arthur Brunner von der ICF Bank. Nun müsse man schauen, wie es weitergehe. Von den Ereignissen profitiert hätten Bonds hiesiger Autobauer. Unter anderem deckten sich Anleger Brunner zufolge mit Volkswagen-Hybridanleihen (ISIN XS1048428442/ WKN A1ZE21) ein. Der mit jährlich 4,625 Prozent verzinste Wert habe in den vergangenen Tagen von 105 auf deutlich über 106 Prozent zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...