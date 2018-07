Deutsches Finanzministerium macht Trumps Steuerreform für den Handelsüberschuss mit den USA verantwortlich DE30 zieht sich unter 12.900 Punkte-Marke zurück BMW (BMW.DE) erhöht Fahrzeugpreise in China

Die asiatischen Anleger starteten die neue Handelswoche in eher deprimierender Stimmung. Die größten Kursrückgänge waren in Japan zu beobachten, da der Nikkei (JAP225) um 0,74% nachgab. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 0,35% an Wert, der chinesische Hang Seng (CHNComp) 0,1%. Die wichtigsten Aktienindizes aus Westeuropa fielen in den ersten Handelsminuten tiefer. Es ist jedoch zu beachten, dass sowohl spanische als auch italienische Aktien besser abschneiden als ihre Pendants aus der Region. Alle 19 Sektor-Subindizes des EuroStoxx 600 eröffneten in der neuen Woche tiefer, wobei die größten Rückgänge bei Bergbau- und Nahrungsmittelunternehmen zu verzeichnen waren. Während sich der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU nach dem Trump-Juncker-Treffen abgeschwächt hat, sorgen nun einige interessante Bemerkungen des deutschen Finanzministeriums über den Ursprung des Konflikts für ...

