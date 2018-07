FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental verstärkt sein Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen Kooperationsvertrag über fünf Jahre mit der KI-Forschungsgruppe Berkeley DeepDrive (BDD) an der University of California geschlossen. Forschen wollen die Partner unter anderem an der Optimierung der Geschwindigkeit von neuronalen Netzen im Auto sowie an der Absicherung von KI-Systemen in sicherheitskritischen Anwendungen. Die Forschungsergebnisse sollen so schnell wie möglich ihren Weg in die Serie finden.

July 30, 2018

