Die Bundesregierung will erst ab Ende August über zusätzliche Hilfen für Bauern wegen der großen Hitze und Trockenheit entscheiden. Dann liege der vollständige Erntebericht vor, den man abwarten müsse, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Beim für Dienstag geplanten Bund-Länder-Treffen auf Arbeitsebene sei nur eine "erste Bestandsaufnahme" möglich. Man beobachte die Lage mit Sorge. Zunächst liegt die Zuständigkeit für die Unterstützung jedoch bei den Bundesländern.

Der Bauernverband warnt seit Wochen, dass die Dürre in Teilen Deutschlands die Existenz von Landwirten bedrohe, weil die Ernte von Getreide, aber auch von Gras als Tierfutter schlecht ausfällt. Verbandspräsident Joachim Rukwied hat die Summe von einer Milliarde Euro für Hilfen ins Spiel gebracht. Die ökologisch orientierte Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) will die gesamte Ernährungsbranche in die Pflicht nehmen, damit Landwirte mehr Geld für ihre Produkte erhalten./ted/DP/jha

AXC0108 2018-07-30/12:16