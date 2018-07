Mit einer Reihe von Initiativen will die USA die Wirtschaft des asiatischen Raums stützen - es könnten Billionen US-Dollar fließen.

Im Zuge der Fokussierung von US-Präsident Donald Trump auf den "indo-pazifischen" Raum will Außenminister Mike Pompeo eine Reihe von Initiativen für die Wirtschaft in der Region vorlegen. Der "Indo-Pazifik" sei eine absolute Priorität für Verantwortliche in der US-Regierung und im Kongress, sagte Pompeos Berater Brian Hook am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Die Initiativen umfasse die Bereiche Digitalwirtschaft, Energie und Infrastruktur. Zur Höhe möglicher Investitionen sagte ...

