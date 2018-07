Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1600 auf 1700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Bewertungsniveau berücksichtige noch nicht die Erfolge des britischen Pharmakonzerns in der Wirkstoffentwicklung, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-07-30/12:36

ISIN: GB0009252882